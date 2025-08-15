Подмосковные спасатели напомнили о рисках купания в холодной воде

С наступлением последнего месяца лета ситуация при отдыхе на водоемах Московской области следует проявлять максимальную осторожность. Специалисты «Мособлпожспаса» отметили, что вода становится холодной, что создает серьезные риски для любителей купания.

Резкий перепад температур при входе в воду может вызвать нежелательные реакции организма.

«Специалисты обратили внимание граждан на то, что днем вода прогревается не везде и не всегда до безопасной температуры. Если вода холоднее +18 градусов, лучше воздержаться от купания и оставаться на суше. Для минимизации риска переохлаждения купаться рекомендуется не более трех-пяти раз по 10–15 минут с обязательными перерывами на берегу для согревания», –отметил заместитель начальника территориального управления № 2 Андрей Образцов.

Особую опасность холодная вода представляет для людей с хроническими заболеваниями, пожилых отдыхающих и тех, кто употреблял алкоголь. Резкое погружение в прохладную воду может спровоцировать проблемы с сердцем, судороги или потерю сознания.

Спасатели также предупреждают о других скрытых угрозах: опасных течениях, водоворотах, подводных корягах и крутых обрывистых берегах, где легко потерять опору.

«Также крайне важно не плавать на полный желудок, избегать купания в сумерках, вечером или ночью, и не плавать в одиночку. Спасатели подчеркнули, что дети должны находиться у воды и в воде только под непрерывным наблюдением взрослых и на расстоянии вытянутой руки», — пояснил Образцов.

Специалисты «Мособлпожспаса» призывают жителей и гостей Подмосковья соблюдать осторожность и выбирать для отдыха только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и есть вся необходимая инфраструктура.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на воде необходимо немедленно звонить по номеру 112.