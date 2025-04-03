Подмосковные спасатели напомнили о правилах поведения при встрече со змеей

С наступлением тепла в Подмосковье проснулись змеи. Встреча с ними может быть опасна, особенно, если на пути попадется гадюка. О том, как обезопасить себя во время отдыха на природе, напомнили в «Мособлпожспас».

Гадюка — единственная ядовитая змея, которую можно встретить на территории Подмосковья. Она обитает у водоемов, в зарослях травы, в заброшенных домах и на полянах. Узнать рептилию можно по зигзагообразному узору на спине. Окрас ее может быть серым или коричневым, реже — черным.

В отличии об безопасного ужа у гадюки узкие зрачки, большие клыки, крупная треугольная голова.

Чтобы защититься от змей важно держать своей земельный участок в порядке, убирать спиленные деревья вовремя, скашивать траву и засыпать землей ямы.