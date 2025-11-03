Подмосковные спасатели напомнили о последствиях опасных развлечений на ж/д путях

Подмосковные спасатели напомнили об опасных развлечениях на железнодорожных путях. Специалисты призвали рассказывать детям об угрозах проникновения в технологические зоны и зацепинга, поскольку они могут привести к трагическим последствиям.

На такие особо рисковые действия подростки идут, стараясь стать популярными в соцсетях, отметил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин. При этом дети могут упасть с высоты, попасть под поезд или получить смертельный удар током.

Даже попытка сделать эффектное селфи способна привести к печальному исходу, поскольку для поражения током достаточно приблизиться к проводу ближе, чем на два метра. Особенно опасно прикасаться к электрооборудованию поездов или набрасывать на провода посторонние предметы.

«Напряжение в контактной сети достигает 27 тысяч вольт — это в 120 раз выше напряжения в домашней сети. Подниматься на крыши вагонов категорически запрещено, поскольку расстояние до контактного провода там составляет всего 0,5-1,5 метра», —добавил Щетинин.

Специалисты призывают родителей отслеживать активность детей в Сети и ограничивать доступ к опасному контенту. Также спасатели рекомендуют создавать альтернативные формы досуга для подростков — записывать их на спортивные секции и творческие кружки.

В случае обнаружения у детей перчаток, магнитных присосок или экстремальных видео на телефоне, взрослым необходимо провести беседу, в некоторых случаях может потребоваться консультация психолога.

Об опасных инцидентах на железнодорожных объектах граждан призвали сообщать по номеру 112.