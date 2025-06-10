Подмосковные спасатели напомнили о мерах безопасности во время отдыха у воды

Заместитель начальника государственного учреждения Сергей Щетинин отметил, что в ходе рейдов специалисты напоминают отдыхающим об опасностях необорудованных пляжей.

«Спасатели предупредили, что эти знаки установлены на этих территориях не случайно. Специалисты уточнили, что под спокойной поверхностью воды могут скрываться опасные течения, глубокие ямы, коряги, густые водоросли или сильное заиление дна. Даже самый опытный пловец не всегда может „выбраться из природных ловушек“, так что не стоит рисковать здоровьем ради водной забавы», — пояснил он.

Спасатели рекомендуют купаться только на официальных пляжах, где обследовано дно и дежурят специалисты. Во время рейдов они разъясняют правила безопасности: не заплывать за буйки, избегать прыжков с пирсов, не купаться в шторм или после еды.

«Также не следует купаться сразу после плотного приема пищи или при плохом самочувствии, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкая нагрузка в воде может спровоцировать серьезный приступ. Поэтому лучше выбирать для отдыха оборудованные пляжи со спасателями и соблюдать их указания — это залог безопасного и приятного купания», — добавил спасатель.

Патрулирование продолжат весь купальный сезон.