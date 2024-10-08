Подмосковные спасатели напомнили детям о правилах безопасности в осенние каникулы

На этой неделе у школьников начались осенние каникулы. Большинство ребят проводит время дома или на улице с друзьями. Чтобы избежать неприятных ситуаций, пожарные и спасатели советуют соблюдать основные правила безопасности.

Заместитель начальника управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Патуев напоминает, что, оставляя детей одних, родители должны заранее позаботиться об их безопасности. Важно объяснить детям, что нельзя принимать лекарства без ведома взрослых, гладить бездомных животных, нарушать правила дорожного движения или играть вблизи теплотрасс и люков. Также запрещено разводить костры и выполнять другие опасные действия.

«Спички, зажигалки, а также горючие легковоспламеняющиеся жидкости нужно разместить вне зоны досягаемости детей, чтобы лишний раз не подогревать их любопытство. То же самое касается других опасных, колющих или режущих, предметов, химических опасных веществ, а также лекарств», — заключил Патуев.

Если все же произошли неприятности, детям нужно знать, как действовать и помнить номер экстренных служб. Контроль и своевременные меры помогут обеспечить школьникам безопасный отдых.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».