Подмосковные спасатели напомнили действия при нахождении странных предметов

Московская областная противопожарно-спасательная служба напомнила гражданам, что опасность может скрываться в бесхозных вещах, найденных в общественных местах. Специалисты подчеркнули, что подозрительные предметы могут представлять угрозу и требуют немедленного обращения к профессионалам.

Заместитель начальника 286-й пожарно-спасательной части Владимир Ремизов отметил, что такие предметы можно обнаружить в транспорте, на лестничных клетках, у дверей квартир и в других общественных местах. Если владелец неизвестен, нужно сразу позвонить по номеру 112.

«Работники противопожарно-спасательной службы подчеркнули, что нельзя передвигать, вскрывать или просто трогать обнаруженный подозрительный предмет, необходимо сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки», — отметил Ремизов.

Спасатели советуют не использовать радиосвязь и не курить рядом с находкой, а также дождаться прибытия специалистов. Внешний вид предмета может не отражать его опасности, поэтому при виде брошенной сумки, игрушки или коробки следует соблюдать осторожность и не рисковать.