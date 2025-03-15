Подмосковные сноубордисты завоевали 3 медали на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на чемпионате России по сноуборду. Соревнования проходили с 10 по 14 марта 2025 года в Красноярске. В копилке представителей региона оказались золото, серебро и бронза.
Победителем соревнований в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» стал подмосковный спортсмен Арсений Томинс напарницей Александрой Паршиной из Магаданской области, сообщают в министерстве физической культуры и спорта региона.
Дуэту из Красноярского края и Кемеровской области и паре из Санкт-Петербурга отдали второе и третье места.
Также представители Московской области — Евгений Генин и Данила Баранов — забрали серебро и бронзу в мужском турнире в дисциплине «сноуборд-кросс». Спортсмен из Новосибирской области занял первое место.
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