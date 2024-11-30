Подмосковные сноубордисты выиграли три медали на Кубке России

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые и одну бронзовую медали на первом и втором этапах Кубка России по сноуборду. Турнир проходит с 28 по 30 ноября в Челябинской области.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, Варвара Артюхова выиграла сразу две золотые медали в параллельном слаломе среди женщин. Дмитрий Карлагачев в мужских соревнованиях завоевал бронзу. Первое место занял спортсмен из Челябинской области, а второе — из Москвы.
Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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