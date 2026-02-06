Подмосковные сноубордисты выиграли еще 2 медали на Кубке России

С 1 по 5 февраля в Миассе проходил третий этап Кубка России по сноуборду. Спортсмены из Подмосковья выиграли две медали.

Арсений Томин, который представил Истру, стал серебряным призером соревнований в паре с участницей из Магадана Александрой Паршиной.

Бронзу выиграли спортсмены из Истры Данила Баранов и Анастасия Привалова.

Участники состязались в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная».

Ранее в первой из них Арсений Томин выиграл золотую медаль среди мужчин, а Анастасия Привалова в той же категории поднялась на третью ступень пьедестала.

Соревнования в горнолыжном комплексе «Солнечная Долина» провели в рамках федеральной программы «Спорт России».