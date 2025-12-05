Подмосковные сноубордисты выиграли 3 медали на Кубке России

Подмосковные спортсмены успешно выступили на втором этапе Кубка России в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная». Они принесли региону сразу три награды.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что Арсений Томин, который представил Областной центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и школу олимпийского резерва «Истина» в Дмитрове, вместе со спортсменкой из Красноярского края поднялся на высшую ступень пьедестала.

Серебро завоевали Данила Баранов и Анастасия Привалова, которые занимаются в тех же учреждениях.

Для подмосковных сноубордистов это не первые успехи сезона. Ранее Арсений Томин добился победы и взял бронзу в дисциплине «сноуборд-кросс», а также стал серебряным призером в «сноуборд-кросс-группа-смешанная».

Данила Баранов выиграл серебро в категории «сноуборд-кросс», а среди женщин в той же дисциплине второе место досталось Анастасии Приваловой.

С учетом результатов двух этапов состязаний в копилке региона уже восемь наград.

Соревнования проходят в Лабытнанги и Миассе с 30 ноября по 5 декабря в рамках реализации государственной программы «Спорт России».