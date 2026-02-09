Подмосковные сноубордисты выиграли 2 медали на Кубке России
В Миассе с 5 по 9 февраля проходят первый и второй этапы Кубка России по сноуборду. Спортмены сборной Подмосковья выиграли на соревнованиях две медали в дисциплине «хаф-пайп».
Среди женщин серебро получила мастер-спорта Александра Теймурова. Ее обошла спортсменка из Санкт-Петербурга, а на третью ступень пьедестала поднялась участница из Челябинской области.
Кирилл Калинин получил бронзу среди мужчин. Первое и второе место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Москвы соответственно.
Оба участника из Подмосковья представили Истру.
Соревнования проходили в горнолыжном комплексе «Солнечная Долина» в рамках федеральной программы «Спорт России».
