Подмосковные сноубордисты выиграли 2 медали на Кубке России

Сборная Московской области успешно выступила на четвертом этапе Кубка России по сноуборду. Спортсмены выиграли две медали.

Серебро взяли Данила Баранов и Анастасия Привалова. Оба тренируются в областном центре олимпийских видов спорта и спортивной школе «Истина» в Истре.

Бронзовую медаль получил мастер спорта Евгений Генин из этого же центра. Его напарницей была Злата Аввакумова, представлявшая Магаданскую область. Первое место заняли спортсмены из Красноярского края.

Это не первая победа подмосковной команды в сезоне. На третьем этапе Кубка России серебро выиграл Арсений Томин из Истры в паре с Александрой Паршиной из Магадана. А бронзу тогда взяли Данила Баранов и Анастасия Привалова.

Соревнования проходят с 6 по 10 февраля в городе Куса в Челябинской области в рамках федеральной программы «Спорт России».