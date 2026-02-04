Подмосковные сноубордисты выиграли 2 медали на этапе Кубка России

Подмосковные спортсмены выиграли две медали на третьем этапе Кубка России по сноуборду. Они завоевали золото и бронзу.

Как сообщили в региональном Минспорте, в соревнованиях по сноуборд-кроссу среди мужчин лучший результат показал Арсений Томин. Второе и третье места заняли представители представители Красноярского края и Новосибирской области соответственно.

«Удивительно проходила моя старт-секция, в принципе. Это было чрезвычайно быстро. Я даже сам был удивлен. И трасса, видимо, подходящая для меня. Я в целом доволен, у меня все сегодня очень замечательно получалось. В большом финале однозначно надо уезжать первым в любом случае, и уже дальше продолжать лидировать», — прокомментировал свою победу Арсений Томин.

В этой же дисциплине среди женщин бронзу взяла подмосковная спортсменка Анастасия Привалова. Первое место доставалось представительница Красноярского края, а третье — сноубордистке из Магаданской области.

Соревнования продлятся до 5 февраля. Они проходят в городе Миасс в рамках федеральной программы «Спорт России».