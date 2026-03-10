Подмосковные сноубордисты выиграли 2 медали на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли две медали на чемпионате России по сноуборду. Они завоевали серебро и бронзу.

Как рассказали в региональном министерстве спорта, в дисциплине «хаф-пайп» среди женщин второе место заняла Александра Теймурова из Истры. Золото досталось сноубордистке из Санкт-Петербурга. Третье место заняла представительница Челябинской области.

Среди мужчин в этой же дисциплине бронзу получил Кирилл Калинин. Первое место занял его соперник из Москвы, а второе — спортсмен из Санкт-Петербурга.

Чемпионат проходил с 4 по 7 марта в городе Миасс в рамках федеральной программы «Спорт России».