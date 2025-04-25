Подмосковные синхронисты выиграли четыре медали на чемпионате России

Спортсмены Московской области завоевали четыре медали на чемпионате России по синхронному плаванию. Турнир прошел с 23 по 26 апреля в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие более 300 лучших синхронистов страны.

В дисциплине «соло — техническое» первое место заняла подмосковная спортсменка Валерия Плеханова. Об этом передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова и Полина Юрашева забрали «серебро» в дисциплине «дуэт — произвольная программа». Тем же составом спортсменки получили бронзовую награду в дисциплине «дуэт».

Почетное третье место в дисциплине «дуэт смешанный — произвольная программа» заняли Басима Муасуэс, Максим Чернышев и Екатерина Романова.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».