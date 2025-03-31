Подмосковные синхронисты выиграли 3 медали на первенстве России

Первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет прошло в Чехове с 25 по 28 марта. Жители Подмосковья выиграли на соревнованиях три медали.

Регион на первенстве представляли 49 синхронистов. Спортсмены из Московской области завоевали золото в дисциплине «мужское соло», серебро в категории «дуэт» и бронзу — в «комби». Кроме того, они заняли третье место в общекомандном зачете среди всех регионов России.

«Чтобы быть в лидерах, нужно уметь абсолютно все, потому что синхронное плавание сочетает в себе плавание, хореографию и акробатическую подготовку», — обратила внимание спортивная судья международной всероссийской категории Полина Прощенко.

В общей сложности во дворце спорта в Чехове выступили свыше 400 спортсменов из 42 команд. Соревнования проходили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».