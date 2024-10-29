Подмосковные синхронисты выиграли 29 наград на всероссийских соревнованиях

Фото: Федерация синхронного плавания Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали восемь золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Южные Звезды». В Минспорте региона сообщили подробности.

За Московскую область выступали синхронисты из Электростали, Реутова, Рузы, Можайска и Королева. Они успешно показали себя во всех четырех возрастных группах.

Среди мальчиков и девочек до 10 лет у сборной три золотые награды. Участники до 13 лет принесли Подмосковью две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. В категории юношей и девушек до 16 лет — одно золото, два серебра и три бронзы.

Фото: Федерация синхронного плавания Московской области
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Фото: Федерация синхронного плавания Московской области
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Фото: Федерация синхронного плавания Московской области
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Фото: Федерация синхронного плавания Московской области
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В копилке взрослых спортсменов — одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые награды. В дисциплине «Группа Трофи» представители региона заняли первое и третье места.

Соревнования «Южные звезды» объединили синхронистов от Москвы до Приморского края. Более 400 участников боролись за медали, в том числе гости из Азербайджана.

Турнир прошел в Кисловодске в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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