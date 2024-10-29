Подмосковные синхронисты выиграли 29 наград на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Подмосковья завоевали восемь золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Южные Звезды». В Минспорте региона сообщили подробности.

За Московскую область выступали синхронисты из Электростали, Реутова, Рузы, Можайска и Королева. Они успешно показали себя во всех четырех возрастных группах.

Среди мальчиков и девочек до 10 лет у сборной три золотые награды. Участники до 13 лет принесли Подмосковью две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. В категории юношей и девушек до 16 лет — одно золото, два серебра и три бронзы.