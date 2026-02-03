Подмосковные синхронистки выиграли 7 медалей на первенстве России среди юниоров

Первенство России по синхронному плаванию среди юниоров прошло с 27 января по 2 февраля. Подмосковные спортсменки привезли домой целую коллекцию наград.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что два золота команда завоевала в групповых упражнениях и технической программе дуэтов. Вклад в эти победы внесли спортсменки из чеховских школ: Анна Данилова, Дарья Кожевникова, Алина Щежина, Екатерина Акчибаш, Ксения Акчибаш, Софья Бабиченко, Яна Ковальчук, Александра Воронова, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Валерия Плеханова и Анна Супрунюк.

Третье золото на счету Валерии Плехановой, которая победила, выступая соло в технической программе.

Еще одно серебро подмосковные синхронистки получили за выступление дуэтов. Анна Данилова, Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова уступили в финале только команде из Москвы.

Три бронзовые награды команда Московской области добавила в командных дисциплинах: в технической, произвольной и акробатической программах.

В общей сложности за медали боролись свыше 300 юных спортсменок из 20 регионов России.