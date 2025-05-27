Подмосковные синхронистки выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсменки из Подмосковья выиграли пять медалей на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка». Турнир проходил во Владивостоке с 22 по 24 мая. В составе сборной Московской области девушки завоевали четыре золотые медали и одну серебряную.

«Это был просто замечательный старт в прекрасном городе Владивосток. Прилететь на другой конец нашей необъятной Родины и выиграть — дорогого стоит. Благодарю спортсменок за профессионализм и мастерство», — сказала тренер сборной Подмосковья Полина Прощенко.

Анна Данилова выиграла золото в дисциплине «Фигуры» и «Соло», а Мария Чечель взяла серебро в «Фигурах». В дуэте эти спортсменки тоже стали первыми. Последнюю золотую награду подмосковные участницы завоевали в программе «Комби».

В состав команды вошли Мария Боярская, Диана Воробьева, Александра Дубцова, Елизавета Игнатенко, Дарья Кожевникова, Виктория Комур, София Любимова, Анна Люосева, Вероника Ткаченко и Мария Чечель.

Соревнования собрали более 200 участников из десяти регионов России. Турнир организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».