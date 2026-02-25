Подмосковные шпажисты выиграли 7 медалей на международных соревнованиях

Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на международных соревнованиях по фехтованию «Шпага Сириуса». В их активе четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личных соревнованиях среди мужчин золотую медаль получил Дмитрий Швелидзе, представитель областного Центра олимпийских видов спорта, УОР №2 из Звенигорода. В командном первенстве Дмитрий также выиграл золото в составе сборной «Россия-1».

Среди женщин Кристина Ясинская, также представляющая Московскую область, стала победительницей в командном первенстве в составе сборной «Россия-1». В личных соревнованиях Кристина завоевала золото, а Татьяна Гудкова — серебро.

Международные соревнования по фехтованию «Шпага Сириуса» проходили с 17 по 22 февраля 2026 года в поселке городского типа Сириус (Краснодарский край).

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).