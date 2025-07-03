Подмосковные школы поучаствовали в семинаре по развитию математических классов

Семинар проекта «Математические классы Подмосковья» прошел 3 июля в Корпоративном университете развития образования. Его участниками стали 115 человек, в том числе и руководители школ Московской области, сообщили в Минобразования региона.

Также на встрече присутствовали представители профильного ведомства, Центра математического образования «Вектор» и КУРО. Педагоги встретились, чтобы обсудить важные темы и способы развития проекта в новом учебном году.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова поприветствовала участников. Она рассказала о результатах ОГЭ и ЕГЭ по математике в 2025 году. Гребцова подчеркнула, что средний балл вырос и уровень подготовки выпускников повысился.

«Мы наблюдаем серьезный запрос на качественное математическое образование. С этой целью в регионе отобраны 1913 математических классов, в которых с 1 сентября начнут обучение более 47 тысяч школьников», — добавила она.

По ее словам, школы, участвующие в проекте, должны объединить другие учебные заведения своего округа. Так получится создать сильную систему поддержки для развития математического образования в регионе.

Также участники семинара рассказали о структуре и задачах Центра математического образования «Вектор». Помимо этого, они обсудили план мероприятий проекта в регионе, образцы учебных программ и методы помощи учителям. Особое внимание обратили на создание новых инновационных центров и получение ими особого статуса.

В Минобразования Подмосковья отметили, что в мае был открыт Центр математического образования на базе Областного технолицея имени В. И. Долгих. С нового учебного года в Московской области начнут работать математические классы, появятся новые углубленные учебники по предмету, учителей будут сертифицировать, а для школьников организуют дополнительные занятия после уроков.