Подмосковные школьные лесничества приняли участие в экологическом конкурсе

Подмосковные школьники приняли участие в конкурсе «ЭкоТеатр». Они рассказали о бережном отношении к окружающей среде и раздельном сборе отходов.

Конкурс направлен на популяризацию темы экологии и бережного отношения к природе. Школьные лесничества выступили с тематическими спектаклями и рассказали зрителям о важности раздельного сбора.

Подростки регулярно участвуют в экологических мероприятиях и становятся победителями и призерами конкурсов и слетов.

«В школьных лесничествах занимаются ребята, увлеченные не только биологией и другими естественными науками. Одной из задач этих объединений является популяризация знаний о лесе и важности соблюдения правил поведения на природе, что привлекает творческих мальчишек и девчонок», — отметил генеральный директор «Мособллес» Сергей Дугинов.