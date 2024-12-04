Подмосковные школьные лесничества приняли участие в экологическом конкурсе

Подмосковные школьники приняли участие в конкурсе «ЭкоТеатр». Они рассказали о бережном отношении к окружающей среде и раздельном сборе отходов.
Конкурс направлен на популяризацию темы экологии и бережного отношения к природе. Школьные лесничества выступили с тематическими спектаклями и рассказали зрителям о важности раздельного сбора.
Подростки регулярно участвуют в экологических мероприятиях и становятся победителями и призерами конкурсов и слетов.
«В школьных лесничествах занимаются ребята, увлеченные не только биологией и другими естественными науками. Одной из задач этих объединений является популяризация знаний о лесе и важности соблюдения правил поведения на природе, что привлекает творческих мальчишек и девчонок», — отметил генеральный директор «Мособллес» Сергей Дугинов.
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