Подмосковные школьники завоевали 7 наград на соревнованиях по спортивному туризму

Подмосковные школьники выиграли семь медалей на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Гонки Четырех». Они получили золотые, серебряные и ьронзовые награды.

Как рассказали в региональном Минобразования, спортсмены заняли семь призовых мест в разных возрастных категориях. Золото получили Борис Лобанов, Артем Ткачев, Андрей Кузнецов и Олег Крылов, а также Александр Ульянов, Тимофей Лучкин, Ярослав Федюнин и Лука Вакар.

Серебряные медали достались Полине Ионовой, Карине Клениной, Таисии Лучкиной и Таисии Байдалиной.

Серебро и бронзу завоевали Егор Ярцев, Илья Ионов, Артем и Влад Резвых.

Второе место также заняла команда со штурманом Александром Ульяновым.

«Отличительная черта этих соревнований — формат длинных групповых дистанций. Победа в них определяется не только высокой личной подготовкой участников, но и их способностью работать в команде: выстраивать общую стратегию, действовать слаженно и координировано», — отметили в ведомстве.

Соревнования проходили 20 и 21 сентября в Бутовском лесопарке Москвы. В них участвовали около четырех тысяч спортсменов.