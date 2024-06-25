Подмосковные школьники заняли призовые места на всероссийском конкурсе фармацевтов

Подмосковные школьники заняли призовые места в финале всероссийского творческого конкурса для старшеклассников «Российская школа фармацевтов». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге в Химико-фармацевтическом университете.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, Мария Трифонова из Коломны заняла второе место, а Георгий Шашков из Подольска — третье. Ребята продемонстрировали свои знания в теоретических и практических испытаниях, посетили несколько фармацевтических предприятий Санкт-Петербурга, а также познакомились с лабораториями вуза.

«Победители получат право на бесплатное обучение в СПХФУ или именную стипендию в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете. Все участники финала имеют бонус +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в СПХФУ», — добавили в ведомстве.

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