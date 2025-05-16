Подмосковные школьники вышли в финал всероссийской спартакиады детей с ОВЗ

В Грозном, на базе Чеченского государственного педагогического университета, начался финал всероссийской спартакиады для школьных спортивных клубов. В соревнованиях участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Московскую область представляет команда из шести ребят из Истринской школы-интерната.
Финальный этап приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В числе лучших оказались 16 команд из 15 регионов России. Они будут соревноваться в легкой атлетике и спортивном многоборье.
Помимо соревнований, для участников подготовили насыщенную программу — экскурсии по Грозному, мастер-классы и встречи с наставниками.
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