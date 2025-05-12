Подмосковные школьники выиграли 4 медали на международной олимпиаде по физике

Азиатская олимпиада по физике — Asian Physics Olympiad (APhO) прошла с 4 по 12 мая в городе Дахран в Саудовской Аравии. Призерами стали срезу четверо представителей Подмосковья.

Иван Лукин получил на олимпиаде золотую медаль, а Михаил Аронов, Павел Руковчук и Денис Романов стали обладателями серебряных наград.

«Результаты наших школьников на международной олимпиаде — это не только личная победа каждого участника, но и показатель высокого уровня подготовки в Подмосковье. Мы и дальше будем развивать образовательные программы, чтобы как можно больше талантливых ребят могли раскрыть свой потенциал», — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес.

В международной олимпиаде приняли участие свыше 220 конкурсантов из 30 стран мира.