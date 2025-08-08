Подмосковные школьники стали призерами всероссийской олимпиады по геометрии

Финальный этап XXI Всероссийской олимпиады по геометрии имени И. Ф. Шарыгина завершился в Дубне. Школьники из Подмосковья заняли несколько призовых мест.

В Министерстве образования Московской области отметили, что олимпиада помогает выявлять и поддерживать одаренных детей, увлекающихся геометрией, расширять их знания и готовить к серьезным турнирам.

В состав жюри и организационного комитета вошли авторитетные ученые, преподаватели и энтузиасты математического образования.

Среди восьмиклассников высшую награду получил Владислав Афанасьев из физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Диплом третьей степени достался Савве Морозкину из Давыдовской гимназии в Орехово-Зуеве, а похвальной грамоты удостоилась Тала Никитина из Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном.

В группе девятиклассников золотым призером стал Александр Петрашень из физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном.

Среди десятиклассников лучший результат продемонстрировал Анатолий Соколов из физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

Задания охватывали различные разделы геометрии — от планиметрии до стереометрии — и были направлены на развитие логического мышления, пространственного воображения и способности решать нестандартные задачи. Для успешного выступления участникам требовались не только фундаментальные знания, но и применение творческого подхода.