Подмосковные школьники стали призерами всероссийской инженерной выставки

Юные инженеры из детского технопарка «Изобретариум» в Московской области успешно выступили на XX всероссийской молодежной научно-инженерной выставке «Политехника». Форум проходил с 28 по 31 октября на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках конгресса «Русский инженер».

Выставка была приурочена к 85-летию со дня рождения академика И.Б. Федорова.

Технопарк «Изобретариум» представил девять собственных разработок, и все они вошли в число призеров.

В номинациях «Экология техносферы, применение технологий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций» и «Беспилотные аппараты» победу одержали Валентина Узунова и Александр Петров.

Вторые места в направлениях биомедицинских технологий, энергосбережения и беспилотных систем заняли Илья Зарифуллин, Макар Климов, а также команда Николая Васильева, Ивана Молканова, Михаила Конюхова и Максима Козлова.

Дипломами третьей степени в категории «Беспилотные аппараты» отметили Максима Козлова, Владислава Шабалдаса и Макара Оленченко.

Еще два третьих места заняли Виктор Полуэктов в номинации «Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике» и коллектив студенческого конструкторского бюро «Апоцентр», состоявший из Матвея Успешного, Степана Красильникова, Максима Ефимцева и Рафаэля Шакирова — за проект в области авиационно-космических технологий.

В технопарке подчеркнули, что участие в подобных выставках дает ученикам шанс проявить себя, представить свои идеи и доказать, что юные инженеры Подмосковья способны на серьезные научные достижения.