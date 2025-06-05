Подмосковные школьники стали призерами всероссийского конкурса видеоэссе

Церемония награждения финалистов первого всероссийского конкурса видеоэссе «Мечты о будущем» состоялась в национальном центре Россия. Школьники из Подмосковья вошли в число финалистов.

Министерство культуры и туризма региона сообщило, что в конкурсе приняли участие около четырех тысяч учащихся со всей страны. На церемонии награждения присутствовали 100 финалистов и их кураторы.

В категории 14-16 лет серебро досталось коллективу «Медиалаборатория „БиоТех-Пущино“», который представил проект по роману фантаста Кира Булычева «Поселок».

«Я рад, что наша команда заняла второе место. Понравился и сам Национальный центр „Россия“. Он шикарный, огромный. Здесь везде все красиво украшено, светится разнообразными цветами. Мы были на экскурсии, мне очень понравилось и на выставке „Путешествие по России“, и на экспозиции „Рождение масштаба“», — поделился эмоциями представитель Московской области Лев Данилкович.

Задачей участников в рамках конкурса было создание видеоэссе о будущем, которое они хотели бы построить.

В работе необходимо было использовать отсылку к произведениям научной фантастики. Чаще всего школьники обращались к тексту романов и повестей Александра Беляева, Кира Булычева, братьев Стругацких, Ивана Ефремова и Сергея Лукьяненко.