Подмосковные школьники стали призерами всероссийских соревнований по волейболу

Подмосковные волейболисты выиграли серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций. Турнир проходил с 16 по 21 июня в Раменском городском округе.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на соревнованиях «Серебряный мяч» регион представили команды 15-летних волейболистов их Химок и Домодедова.

Команда девушек из химкинской спортивной школы «Лига первых» завоевала серебряную медаль, а волейболисты домодедовской СОШ № 1 заняли третье место на соревнованиях среди юношей.

Волейбольный турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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