Подмосковные школьники стали призерами международного турнира по танцам

Школьники Губернского колледжа в Серпухове Даниил Чаплыгин и София Черкасова выиграли серебро и получили звание вице-чемпионов на международном танцевальном турнире World Cup. Соревнования прошли в китайском городе Шэньчжэнь.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, турнир собрал лучших танцоров со всего мира. На него прибыли участники из Новой Зеландии, Англии, Австралии, России, Монголии, Казахстана и других стран. Российский дуэт уступил соперникам из Великобритании.

Даниил и София также поучаствовали в командных соревнованиях в составе сборной страны. Они заняли второе место.

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