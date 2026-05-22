Подмосковные школьники стали призерами международного конкурса по агрономии

Школьники из Подмосковья стали победителями регионального этапа международного конкурса «АгроНТРИ-2026», который прошел на базе Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. Они представят регион в финале всероссийского соревнования и смогут побороться за путевки в международный детский центр «Артек».

В этом году организаторы конкурса получили свыше 47 тысяч заявок со всей страны. После онлайн-отбора в очный этап в Москве прошли около 250 участников, которым предстояло показать навыки уже в практической работе.

На протяжении двух дней школьники работали на девяти тематических площадках, посвященных современным технологиям агропромышленного комплекса. Участники изучали цифровые системы учета животных, методы биологической защиты растений и современные ветеринарные диагностические решения.

Среди победителей оказалось немало представителей Московской области. В номинации «АгроСМАРТ» лучшими признаны Дарья Коровкина из Одинцово и Милана Кубракова из Раменского.

В направлении «АгроВЕТ» победу одержали Тимофей Дудченко из Одинцова и Анна Костюченко из Ленинского округа. В номинации «ДоброПчел» лидерами стали Валерия Калинина из Одинцово, а также Герман Карсанин и Полина Крашенинникова из Подольска.

В категории «АгроБИО» победителями признали Монику Заргарян и Карину Бондареву из Одинцова, а также Анастасия Зеленцова из Дмитровского округа.

Имена финалистов объявили на торжественной церемонии награждения. Победителям вручили дипломы и ценные призы, а главным достижением для них стала возможность выступить на всероссийском финале конкурса, который пройдет осенью.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что «АгроНТРИ» помогает талантливым школьникам сделать первые шаги в профессии, познакомиться с цифровыми технологиями, биобезопасностью и современными разработками в сфере животноводства.