Подмосковные школьники стали призерами астрономической олимпиады

Школьники из Подмосковья добились успеха на XXVIII Международной астрономической олимпиаде. Им удалось завоевать две золотые и одну серебряную медали.

В Республике Бангладеш завершилась XXVIII Международная астрономическая олимпиада (IAO 2024), в которой принимали участие школьники со всего мира. Состязание состояло из трех частей: теоретической, наблюдательной и практической. Российскую команду представляли десять учащихся, которые выполняли задания дистанционно из Физтех-лицея имени Капицы.

Егор Ткачев, ученик 9-го класса Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, стал абсолютным победителем и получил золотую медаль. Такого же успеха добился Яков Бахтияров, ученик 10-го класса Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном, также завоевав золотую награду. Александр Андреев, выпускник 11-го класса того же лицея, удостоился серебряной медали.

Международная астрономическая олимпиада, проводящаяся с 1996 года, ежегодно собирает школьников 8–11-х классов из разных стран мира.