Подмосковные школьники стали победителями всероссийского образовательного конкурса

Торжественное закрытие финальных испытаний всероссийского конкурса «Большая перемена» для учащихся пятых-седьмых классов и участников международного направления состоялось 31 июля в детском центре «Артек». Юные представители Московской области показали выдающиеся результаты: 18 школьников были удостоены звания лауреатов первой степени, 20 стали призерами второй степени, а еще трое получили награды в международном треке.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — ключевой проект «Движения Первых».

С этого года состязание стало частью национального проекта «Молодежь и дети». Шестой сезон прошел под девизом «От мечты к свершениям», в рамках которого участники не просто представляли идеи, но и работали над их реализацией в рамках специальной образовательной программы.

Финальные испытания включали деловые игры, профессиональные мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов в различных сферах.

Заветную награду — возможность отправиться в «путешествие мечты» — получили 300 самых талантливых школьников. Особенно ценным призом для победителей международного трека станет бесплатное обучение в престижных российских вузах.

Путешествие пройдет на специальном поезде «Большой перемены» по маршруту Москва — Владивосток — Москва с остановками в молодежных столицах этого года — Перми и Омске. Участников ждет насыщенная культурно-просветительская программа.

Не остались без наград и педагоги-наставники — они получат по 100 тысяч рублей и шанс пройти повышение квалификации у партнеров конкурса.