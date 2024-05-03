Подмосковные школьники стали лауреатами творческого фестиваля | 360°

03 мая 2024, 14:11
Подмосковные школьники стали лауреатами творческого фестиваля
Подмосковные учащиеся стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна». Торжественная церемония награждения победителей по семи творческим направлениям прошла 1 мая в Ставрополе.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, лауреатом первой степени в номинации по эстрадному пению соло стала Дарья Пунченко, Полина Пономарева — лауреатом третьей степени.
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В направлении «Медиа», в номинации «Фотопроекты» победила Арина Чернышева.
В творческом фестивале приняли участие более тысячи школьников со всей страны.
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