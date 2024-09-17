Подмосковные школьники совершили более 900 тысяч поездок в автобусах с 1 сентября

Школьники и студенты Московской области с начала учебного года более 926 тысяч раз воспользовались автобусами Мострансавто. Пассажиры платили за проезд по городу, на пригородных и междугородних маршрутах ученической картой «Стрелка».

Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, самые популярные направления в сентябре у школьников и студентов — автобус № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка, № 2 „Вокзал — Ларино“, № 20 „Электросталь– Ногинск“.

По ученическим картам «Стрелка» действуют специальные тарифы. Скидка на проезд составляет от 50% до 99%. Родителям нужно своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и следить, чтобы у ребенка с собой всегда были документы, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

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