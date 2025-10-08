Подмосковные школьники собрали более 45 тонн макулатуры в рамках экопроекта

В сентябре школьники из Московской области поставили рекорд по сбору макулатуры. В рамках экопроекта «Разделяй и умножай» они собрали более 45 тонн бумажных отходов, сообщили в областном министерстве по содержанию территорий.

Выдающиеся результаты показали три образовательных учреждения: МБОУ школа № 13 и МБОУ лицей № 14 имени М. М. Громова и МОУ школа № 29 имени П. И. Забродина.

Все вторсырье было направлено на перерабатывающие заводы. После сортировки и обработки макулатура получит вторую жизнь: из нее будут производить тетради, бумажные полотенца, упаковку и другие нужные товары.

В отраслевом ведомстве добавили, что проект «Разделяй и умножай» направлен не только на сбор вторсырья, но и на формирование эко-культуры и ответственного потребления. Его мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».