Подмосковные школьники прошли в финал всероссийского конкурса лекторов

Всего в конкурсе участвовали 5,2 тысячи подростков из всех регионов России. Как сообщили в пресс-службе министерства образования региона, среди финалистов — Глеб Моисеев из Долгопрудного, Андрей Лезер из Черноголовки, Мария Александрова из Звездного Городка и Александр Чмаретков из Молокова.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что организаторы проанализировали свыше пяти тысяч заявок. Участники делились своим опытом и занимались разработками в сфере IT и робототехнике.

Теперь школьный финал состоится в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания «Знание.Лектор» для взрослых и студентов. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».