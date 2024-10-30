Подмосковные школьники приняли участие во всероссийской олимпиаде по ПДД

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» завершилась 27 октября. В не приняли участие свыше 304 тысячи школьников из Подмосковья, это на 15% больше, чем годом ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в олимпиаде участвовали школьники с первого по девятый классы. Всего свои знания проверили почти 5,5 миллиона человек со всей России. За пять лет аудитория превысила 20,8 миллиона участников, рассказал заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин. Он добавил, что олимпиада стала эффективным инструментом просветительской работы в области безопасности дорожного движения.

«Снижение аварийности на дорогах ― задача, которая заложена в национальную цель „Комфортная и безопасная среда для жизни“. И в особом приоритете нашей работы ― детская безопасность. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны, знание правил дорожного движения становится крайне важным», — отметил Хуснуллин.

Школьники разобрали, как правильно себя вести в качестве пешехода или пассажира в разных дорожных ситуациях. Олимпиада включила в себя задачи про велосипеды и самокаты.