Подмосковные школьники приняли участие в съемках реалити-шоу «Разгон Космос»

Для привлечения детей к изучению науки, технологий и инженерии в России запустили многосерийный образовательно-развлекательный проект «Разгон Космос». В рамках него запланировали съемки в шести регионах, в каждом из них выпустят по три 25-минутные серии. В инициативе поучаствовала и Московская область.

Школьники из Жуковского разработали и изготовили малогабаритную метеостанцию. Она должна была выдержать падение из стратосферы, в полете измерить температуру, давление, влажность воздуха, а также обеспечить защиту метеозонда.

Участниками «Разгона Космоса» стали ребята из «Движения первых» — Владислав Юрин, Кирилл Сало, Александр Куприн, Алиса Коротыш, Арсений Раков, Ярослав Матвеев и Егор Климонов. Их куратором выступил Алексей Лапин.

Съемки в Подмосковье проходили с середины апреля. Запустили аэростат уже 27 числа того же месяца. Съемки ВКС и подводок состоятся 26 мая в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Ведущими выступят первый заместитель руководителя компании «Иннопрактика» Наталья Попова, российский космонавт-испытатель Андрей Бабкин, сотрудник НИИ Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и аспирант факультета Космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова Яна Миняйло.

Эксклюзивный показ серий и финала «Разгона Космоса» в Подмосковье пройдет в социальной сети «ВКонтакте».

Первый выпуск опубликуют 29 мая, второй — 5 июня, а третий — 12 июня.