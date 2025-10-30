Подмосковные школьники приняли участие в олимпиаде по безопасности на дорогах

Подмосковье занял лидирующие позиции по количеству участников во всероссийской олимпиаде по безопасности дорожного движения. Ее написали более 600 тысяч школьников.

Как рассказали в региональном Минобразования, активнее всего в олимпиаде участвовали ребята их Богородского округа, Котельников и Бронниц. Проверить свои знания могли все делающие с первого по девятый классы.

«Для ребят подготовили яркие, адаптивные задания, которые помогают познакомиться с основными правилами дорожного движения, закрепить знания и развить навыки для предотвращения опасных ситуаций на дороге. Второй тур пройдет дистанционно в январе 2026 года», — рассказали в министерстве.

Итоги второго этапа подведут в начале февраля. Победители и призеры получат дипломы и смогут пополнить свое портфолио.

Олимпиаду провели в рамках сотрудничества Минобразования Подмосковья и платформы учи.ру.