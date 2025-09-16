Подмосковные школьники примут участие в финале всероссийской игры «Зарница 2.0»

Финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» начался в Волгоградской области для ребят от 14 до 17 лет. В нем примут участие школьники из Подмосковья.

В этом году игры приурочили к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказали в региональном Минобразования.

В финале будут участвовать отряды, которые победили на региональных этапах и прошли окружные сборы, а также представители других стран и военно-патриотических организаций. Подмосковье представит команда «Орленок» из Любучанской школы.

Для ребят проведут игры, имитирующие реальные боевые действия. Программа включит в себя комбинированный марш и соревнования по условно-военным специальностям. Кроме того, участники смогут посетить мастер-классы и патриотические мероприятия.

«К финалу присоединятся ветераны боевых действий и бойцы СВО, а также участники программы „Время героев“, которые выступят командующими армиями участников, а также будут осуществлять управление подразделениями внутри армий в рамках большой военно-тактической игры», — добавили в министерстве.

Закрытие финала состоится 22 сентября.