Подмосковные школьники превзошли среднероссийский уровень на ЕГЭ по математике

Свыше 18 тысяч выпускников из Подмосковья написали ЕГЭ по профильной математике. Это на три тысячи больше, чем годом ранее. Каждый второй участник набрал от 70 баллов, а 49 человек получили максимальный результат.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, средний балл составил 63,4, что выше среднероссийского показателя — 62,1.

«Такие результаты демонстрируют уверенный уровень математической подготовки старшеклассников Подмосковья. Особенно важно, что значительная часть выпускников ориентирована на поступление в технические и инженерные вузы», — отметила министр образования Московской области Ингрид Валерьевна Пильдес.

В этом году профильную математику выбрали более 300 тысяч выпускников по всей стране — на 30 больше, чем годом ранее. В целом свыше 60% участников получили результат выше 60 баллов.

Как отметил учитель математики из Мытищ Оксана Овсянкина, профильный экзамен чаще всего выбирают те, кто планирует связать свое будущее с IT, техническими специальностями или экономикой.

«Мы видим, что все больше школьников не просто стремятся сдать экзамен, а осознанно нацелены на высокий результат. Это подтверждает эффективность работы педагогов и развитие системы математического образования в Подмосковье», — отметил председатель предметной комиссии ЕГЭ по математике Андрей Павлов.