Подмосковные школьники посетили экскурсию в селекционном комплексе в Лобне

Во Всероссийском институте кормов имени В. Р. Вильямса прошла серия образовательных мероприятий, направленных на популяризацию аграрной науки среди школьников и педагогов. Участниками стали учащиеся Марфинской школы в Мытищах, а также учителя биологии из Лобни.

Для школьников организовали экскурсию по селекционно-тепличному комплексу института. Они увидели, как проходят научные эксперименты, ознакомились с работой исследователей и узнали, какие задачи сегодня решает сельскохозяйственная наука. Такой опыт позволил им по-новому взглянуть на аграрные специальности и задуматься о возможной карьере в этой сфере.

В это же время на базе научного центра состоялась встреча с педагогами. Они обсудили с учеными вопросы профориентации школьников по направлениям, связанным с сельским хозяйством, экологией и рациональным природопользованием.

Специалисты представили актуальные разработки и исследования, включая инициативы в области продовольственной безопасности, селекции растений и изучения микробиома кормовых культур.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия подчеркнули, что подобные встречи играют важную роль в образовательном процессе. Они помогают учителям обновлять знания и интегрировать современные научные данные в учебные программы, а школьникам — лучше понять перспективы аграрной отрасли и осознанно подойти к выбору профессионального пути.