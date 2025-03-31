Подмосковные школьники получили 22 диплома в финале всероссийской олимпиады

Московская область показала высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 15 дипломов по информатике и семь — по химии. Олимпиада по информатике проходила в образовательном центре «Сириус» с 25 по 30 марта, и в этом году результаты региона значительно улучшились — вместо пяти призеров и победителей в 2024 году, их стало 15.

Олимпиада по химии проходила в Новом Уренгое с 23 по 31 марта, где Московская область завоевала семь дипломов. В число лучших вошли школьники из Фрязина, Долгопрудного, Люберец и Королева.

Всего по семи предметам в 2025 году у региона 169 дипломов, что превышает прошлогодний результат в 146 наград. В Министерстве образования Подмосковья поздравили победителей, призеров и их наставников с успешным выступлением на олимпиаде.