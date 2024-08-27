Торжественная часть акции «Я — гражданин России» завершилась во всероссийском детском центре «Смена». Как сообщили в министерстве образования Московской области, в финале мероприятия приняло участие более 100 школьников из 27 регионов страны, возраст которых варьировался от 11 до 17 лет.

Директор центра Юрий Макеев подчеркнул значимость этого события. Он рассказал о том, что в 2024 году в различных этапах акции участвовали свыше 250 тысяч детей и подростков со всей страны, включая школьников и студентов колледжей.

Он также отметил, что акция «Я — гражданин России» способствует формированию гражданской позиции у молодого поколения и раскрытию их потенциала в общественно полезной деятельности.

Делегация Московской области заняла первое место в региональном зачете, в ее состав вошли Артем Пилипов, Дмитрий Смутик, Глеб Федоров и Азалия Юнусова. Второе место досталось представителям Омской области, а третье заняла делегация Республики Коми.

Всероссийская акция «Я — гражданин России» направлена на вовлечение учащихся в социально значимую деятельность, формирование активной гражданской позиции, а также интеллектуальное и личностное развитие школьников. Основным организатором акции выступает Министерство просвещения России.

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