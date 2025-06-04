Подмосковные школьники победили на всероссийской олимпиаде по программированию

Победителями всероссийской онлайн-олимпиады школьников по программированию в Scratch стали участники из трех округов Подмосковья. Торжественная церемония награждения состоялась в Одинцовском филиале Московского государственного института международных отношений 31 мая.
В Министерстве образования региона отметили, что участие в олимпиаде приняли школьники в возрасте от 7 до 16 лет. Они разрабатывали на языке Scratch интерактивные игры.
Тимофей Белов из Павловского Посада и Дмитрий Сидоренко из Одинцова стали лучшими в номинации «Квест по городу». В категории «Экскурсия по городу» победу одержали Иван Мишурин из Истры и Михаил Белов из Павловского Посада.
Подарки и дипломы школьникам вручили заместитель директора Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания Московской области Дина Ребенок и член Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Мартынов.
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