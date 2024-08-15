Подмосковные школьники победили на соревнованиях по робототехнике в Бразилии

Фото: Пресс-служба Минобразования МО

Ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и участники кружка по гуманоидной робототехнике направления МехТех одержали победу на международных соревнованиях по робототехнике FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024. Мероприятие прошло в Бразилии.

Представители министерства образования Московской области сообщили, что в школьной лиге Humanoid Junior ученик Даниел Бабаев с роботом ROBOKIT A занял первое место, а Никита Комков с ROBOKIT B стал вторым.

Участники соревновались в самых разных дисциплинах, таких как как баскетбол, тройной прыжок, спринт, пенальти с препятствием и марафон. Свои работы представили команды из Канады, Китая, Тайваня и России.

В пресс-службе министерства выразили поздравления команде с заслуженной победой и отметили важную роль педагогов Азера Бабаева и Дмитрия Устинова. Чемпионам также пожелали достичь новых успехов и не останавливаться на достигнутом.

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