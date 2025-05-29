Подмосковные школьники победили на международном турнире по робототехнике

Команда учащихся Физтех-лицея имени Капицы приняла участие в международных соревнованиях по робототехнике International RoboSport Competition 2025. Их организовали в Тайване на базе Национального университета науки и технологий Каосюна — одного из ведущих технических вузов Азии. Турнир провели под эгидой FIRA — Федерации международных робоспортивных ассоциаций.

Ребята выступали в двух дисциплинах. В первой нужно было продемонстрировать, на что способны человекоподобные роботы: бегать, поднимать и переносить предметы, подниматься по лестнице и выполнять другие задачи. Вторая дисциплина представляла собой футбольный матч между полностью автономными роботами, где особое внимание уделили компьютерному зрению, слаженной работе команды и умению стратегически управлять игрой.

«Наши школьники завоевали золото, серебро и бронзу, заняв весь пьедестал почета среди 300 команд из разных стран и более 800 участников. Это ошеломительный результат не только для Подмосковья, но и для всей России. Наши ребята блестяще проявили себя в одной из самых технологически сложных дисциплин современности», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Золото завоевали Илья Борисов и Никита Комков, серебро — Максим Косарев и Эрик Мустакимов, бронзовую награду получил Андрей Фирстов. В Министерстве образования Московской области отметили, что только с начала 2025 года школьники региона уже завоевали 17 медалей на международных олимпиадах.