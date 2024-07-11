Подмосковные школьники победили на международной научной физической олимпиаде

Фото: Министерство образования МО

Подмосковные школьники победили на международной научной физической олимпиаде в Ханты-Мансийске. Команда региона набрала наибольшее количество баллов и стала чемпионом.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, среди победителей были ученики Физтех-лицея Андрей Бахвалов, Максим Быстров и Максим Черноус, а также учащийся московского лицея «Вторая Школа» Андрей Пуляевский. Руководителем команды стал тьютор Учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Арсений Пикалов.

Школьники состязались со сборными стран СНГ, Азии и Латинской Америки.

Ранее Андрей Бахвалов и Максим Быстров выиграли серебро на Азиатской олимпиаде по физике, а Максим Черноус стал призером финала всероссийской олимпиады школьников по физике.

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